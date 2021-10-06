Boğaziçi’nde ‘öğrenci terörü’





Ortaya çıkan görüntüler, "Bunlar öğrenci olamaz" dedirtti. Güvenlik görevlilerinin engellemeye çalışması sırasında arbede yaşandı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 9'unun üniversitenin öğrencisi, birinin de mezunu olduğu belirtildi. Görüntüleri sosyal medyada izleyen çok sayıda vatandaş, çirkin eyleme tepkisini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da görüntülerle ilgili, "Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir" ifadesini kullandı.