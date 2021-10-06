Boğaziçi’nde ‘öğrenci terörü’

Türkiye'nin en değerli eğitim- öğretim yuvalarından Boğaziçi Üniversitesi'nde önceki gün adeta 'öğrenci terörü' yaşandı. Eski Rektör Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevden alınmasına rağmen hem akademisyenler hem öğrenciler tarafından sürdürülen eylemler giderek çirkin bir hal aldı.
Yeni rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci'ye yönelik bir grup öğrenci protesto gösterisi düzenlendi. İnci, rektörlük binasından çıkarken öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı. Rektörü yuhalayan öğrenciler, bindiği makam aracının önünde durarak geçmesine izin vermedi. Kendilerini engellemeye çalışan güvenlik görevlilerine saldıran grupta yer alan yarı çıplak bir öğrenci, önce makam aracının önüne oturdu, ardından üzerine çıktı.
Ortaya çıkan görüntüler, "Bunlar öğrenci olamaz" dedirtti. Güvenlik görevlilerinin engellemeye çalışması sırasında arbede yaşandı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 9'unun üniversitenin öğrencisi, birinin de mezunu olduğu belirtildi. Görüntüleri sosyal medyada izleyen çok sayıda vatandaş, çirkin eyleme tepkisini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da görüntülerle ilgili, "Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir" ifadesini kullandı.