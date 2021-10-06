Dev uçak kalp krizi geçiren yolcu için İstanbul’a acil iniş yaptı

İSTANBUL HAVALİMANI ROTA DEGİSTİRTTİ

Türkiye hava sahası üzerinden sıklıkla geçiş yapan bu tip uçaklar, yolcu rahatsızlanması, yakıt ikmali ya da teknik arıza gibi acil durumlarda İstanbul'daki havalimanlarının alt yapısının yetersizliği nedeniyle Atina ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Larnaka Havalimanı'nı tercih ediyorlardı. Her büyüklükteki uçağa hizmet verebilecek altyapısıyla İstanbul Havalimanı'nın devreye girmesiyle birlikte ise bu tip uçaklar İstanbul'u kullanmaya başlamıştı.

Portekizli Hifly Havayolları'nın Beja-Kuala Lumpur seferini yapan Airbus A380 tipi uçağı yakıt ikmali, Taylandlı şirket Thai Havayolları'nın Bangkok-Frankfurt seferini yapan A380 tipi uçağı ise yolculardan birinin rahatsızlanması üzerine geçen yıl İstanbul Havalimanı'na iniş yapmışlardı. Emirates Havayolları' nin 1 Ekim'den itibaren A380 ile sefer yaptığı şehirlere İstanbul'u da eklemesiyle birlikte havayolu İstanbul Havalimanı'nı acil durumlarda da kullanmaya başlamış oldu