FETÖ’ye 32 ilde büyük operasyon: 102 gözaltı

GAZİANTEP
merkezli 32 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, 102 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sözde 'eğitim danışmanı', 'ilçe imamı' ve halen görevde olan astsubayların da aralarında yer aldığı 121 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 32 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında ByLock kullanıcıları, eğitim yapılanmasında 'bölge imamı', 'ilçe imamı', 'yurt müdürü', askeri mahrem yapılanmasında 'öğretmen ve doktor' gibi çeşitli konumlarda yer alarak örgüt içi iletişim araç ve yöntemlerini kullanan, örgüt talimatıyla Bank Asya
hesaplarına para yatıran, mahrem imamlarla ve örgütle iltisaklı yapılarla iletişimde olan, KHK ile kapatılan dernek ve STK üyeliği bulunan, halen görevde olan astsubayların bulunduğu 102 kişi yakalandı. Diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Mehmet BONCUKCeyhan TORLAK-Rıdvan UYSAL
/ SABAH