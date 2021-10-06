Giriş Tarihi: 6.10.2021

‘İlle de yaşam’ dediler alkışı hak ettiler MERVE BİLKAY

Serebral Pasi hastası çocuklarını sevgi ve fedakârlıkla hayata bağlayan anneler mutluluklarını SABAH’la paylaştı: Hikâyemiz yaşama sevinci dolu. Ufacık bir ışık görsek ona tutunduk. Bizim gibi çocukları olanlar inançla yollarına devam etsin