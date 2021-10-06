Kabaktepe’den İBB’ye tepki: “Zorbalık yapmayın, derebey değil belediyesiniz!”

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Büyükada Vapur İskelesi'ndeki bir yerde TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği kiracı olarak bulunuyordu. CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtalarının kiracı olan TÜGVA'nın temsilciliğini işgal ettiği, vakfa ait eşyaları hukuksuz olarak aldıkları ortaya çıkmıştı. Hatta zabıtaların vakfın temsilciliğine yaptığı baskın esnasında Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bir polisinin yaralandığı öğrenilmişti.



"ADALAR'DA TÜGVA İLÇE BİNASINA YAPILAN HUKUKSUZLUĞUN TAKİPÇİSİYİZ!"



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB'nin bu hukuksuz hareketine sosyal medyadan tepki gösterdi. Kabaktepe, "Zorbalık yapmayın! Derebey değil belediyesiniz! Demokrasiye hukuka uyun! Halkı ayrıştırmayın, ötekileştirmeyin! Kendiniz gibi düşünmeyenlerin hakkını hukukunu gasp etmeyin! Bu usulsüzlükle Adalar'da CHP'nin kaybettiği 6 milyon ve 978 at garabetinin üstünü de örtemezsiniz! 16 milyon İstanbullunun başkanlığını sözde değil özde yapın! Sadece yandaşların başkanı olmayın! En önemlisi Gençleri hedef yapmayın! Adalar'da TÜGVA ilçe binasına yapılan hukuksuzluğun takipçisiyiz!" ifadelerini kullandı.