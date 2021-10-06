Rektörün aracına çıkıp, slogan atmışlardı! Boğaziçili öğrenciler sevk edildi

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Öğle saatlerinde 10 kişiden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, 7 kişi Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.