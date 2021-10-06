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Giriş Tarihi: 6.10.2021 18:24 Son Güncelleme: 6.10.2021 18:33

Rektörün aracına çıkıp, slogan atmışlardı! Boğaziçili öğrenciler sevk edildi

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Rektörün aracına çıkıp, slogan atmışlardı! Boğaziçili öğrenciler sevk edildi

Boğaziçi Üniversitesi rektörünün makam aracının üzerine çıkarak slogan atan öğrencilerin ifadeleri alındı. 7 öğrencinin 3’ü tutuklamaya, 4’ü ise adli kontrol altına alınması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık 60 kişilik grup, sloganlar atarak, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünü keserek ilerlemesini engellemiş ve bir şahıs da aracın üzerine çıkmıştı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Öğle saatlerinde 10 kişiden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, 7 kişi Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

SEVK EDİLDİLER

İfadesi alınan 7 öğrenciden 3'ü tutuklamaya, 4'ü ise adli kontrol altına alınması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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Rektörün aracına çıkıp, slogan atmışlardı! Boğaziçili öğrenciler sevk edildi
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