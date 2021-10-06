Rektörün aracına çıkıp, slogan atmışlardı! Boğaziçili öğrenciler sevk edildi

Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık 60 kişilik grup, sloganlar atarak, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünü keserek ilerlemesini engellemiş ve bir şahıs da aracın üzerine çıkmıştı.
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Öğle saatlerinde 10 kişiden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, 7 kişi Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
SEVK EDİLDİLER
İfadesi alınan 7 öğrenciden 3'ü tutuklamaya, 4'ü ise adli kontrol altına alınması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.