TÜGVA Adalar için ’Mahkeme kararı var’ demişlerdi! Canan Kaftancıoğlu ve Nevşin Mengü çuvalladı

ŞANLAN: "KAFTANCIOĞLU'NUN ONURU VARSA TAHLİYE KARARINI ORTAYA KOYSUN!"

TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Dr. Emrullah Şanlan, Kaftancıoğlu'nun TÜGCA Adalar Şubesi için "mahkemenin tahliye kararı var" yalanına tepki gösterdi. Şanlan Kaftancıoğlu'nu yalanlayarak sosyal medyada dolaşıma sokulan ve tahliye kararı olarak sunulan belgenin ne olduğunu da açıkladı. Şanlan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TÜGVA Adalar İlçe Gençlik Merkezi ile alakalı mahkemenin bir tahliye kararı yoktur. CHP'li gazetecilerin dolaşıma soktuğu şey tespit talebi ve mahkemenin bu talep üzerine cevabıdır. Canan Kaftancıoğlu'nun onuru varsa tahliye kararını ortaya koysun, gençlere saldırmayı bıraksın!" ifadelerini kullandı.