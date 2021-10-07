Başıbüyük-Samandıra yolunu AK Parti yaptı, CHP sahiplendi! ’İşte Guguk Kuşu siyasetinin son örneği...’

İBB yönetimi AK Parti döneminde yapılan eserlere konmaya devam ediyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından önceki hafta duyurulan Başıbüyük-Samandıra Arası Yol Kavşak Projesi'ne yönelik bilgilendirme yapıldı. İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Projenin yaklaşık yüzde 90'ı AK Parti döneminde tamamlandı. CHP'li İBB döneminde ise çalışmalar bir süre durduruldu. Geriye kalan küçük çaplı çalışmalar 2,5 yılda ancak bitirilebildi.