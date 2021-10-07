Cemil İpekçi’den tekstilciye ’marka tecavüzü’ suçlaması

Ünlü modacının avukatı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, "Cemil İpekçi" markasının Türkiye'de ve dünyada bilinen, Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescilli bir marka olduğu belirtildi.

TAKLİT ÜRÜNDEN ALDIRDI

Şikayet dilekçesine göre, tekstilci Fatih Cem Cengiz'in, "Cemil İpekçi" marka etiketini kullanarak ev tekstil eşyası üretip sattığını duyan İpekçi, bir çalışanını taklit üründen satın alması için Cengiz'in mağazasına gönderdi. Satın alınan ürünün fişini de savcılığa delil olarak sundu.

İpekçi'nin avukatınca savcılığa verilen şikayet dilekçesinde, "Şüphelinin mağazasında satılan ürünlerin çok büyük bir kısmı 'Cemil İpekçi' tasarımı olmadığı halde 'Cemil İpekçi by Siber Mert' etiketi ile satılmaktaydı. Bu ürünlerin tasarımlarının Cemil İpekçi'nin tarzı ile benzerliği dahi yoktu. Marka imajına ve kalitesine uygun ürünler değildi. Ürünler malzeme ve işçilik olarak da son derece vasattı" ifadelerine yer verildi.

"EL KONULSUN"

Dilekçede, şüpheli Fatih Cem Cengiz'in bilinçli ve haksız olarak tüketiciyi yanılttığı ve haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü ve taklit ürünlere el konulması talep edildi. Savcılık ise olayın iki taraf arasındaki ticari ihtilaftan kaynaklandığı ve savcılığın alanına girmediği yönünde karar verdi. Soruşturmayla ilgili "takipsizlik kararı" veren savcılık, İpekçi'nin hukuk mahkemesinde hakkını arayabileceğini vurguladı.

HAKİM KARAR VERECEK

İpekçi'nin avukatı ise Sulh Ceza Hakimliğine başvurup, savcılığın takipsizlik kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, marka hakkına tecavüzün suç içerdiği ileri sürülerek, savcılığın kararının yerinde olmadığı iddia edildi. İpekçi'nin avukatı, takipsizlik kararının kaldırılmasını ve tekstilci Fatih Cem Cengiz'in yargılanıp cezalandırılmasını talep etti. Hakimliğin bu talebe ilişkin vereceği karar bekleniyor.