‘Doktor’ öldürüldü

Milli
İstihbarat Teşkilatı (MİT), kanlı terör eylemlerine katılan üst düzey teröristleri tek tek etkisiz hale getirmeyi sürdürüyor. 2012'de Hakkâri Dağlıca'da gerçekleştirilen ve 8 askerimizin şehit olduğu saldırıya katılanlar arasında yer alan 'Doktor Rodi' kod adlı Özcan Yıldız, MİT operasyonuyla Gara'da etkisiz hale getirildi. Terör örgütüne 1999'da katılan Özcan Yıldız'ın uzun yıllar yurtiçinde çok sayıda kanlı eyleme katıldığı bilgisi edinildi. 2013'te Irak
'ın kuzeyine kaçan teröristin Kandil
, Zap
, Avaşin ve Sincar
gibi alanlarda sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü öğrenildi. MİT tarafından uzun süre takip edilen Yıldız'ın, 2020'de örgüt mensuplarının tedavisini gerçekleştirmek amacıyla Gara alanında görevlendirildiği tespit edildi.
PKK'YA 'KAÇIŞ YOK' MESAJI
MİT, yaptığı operasyonla terör örgütüne, üzerinden yıllar geçse de kanlı eylemlerde yer alan teröristlerin er ya da geç bulunarak etkisiz hale getirileceği mesajını verdi.
AİLELERİN SEVİNÇ GÖZYAŞI
TERÖRIST Özcan Yıldız'ın etkisiz hale getirilmesi 8 şehidin ailerini sevindirdi. Samsunlu Umut Bulut'un ailesi haberi alınca mutluluk gözyaşı döktü. Şehidin annesi Gülbahar Çayıroğlu
(64), "Kanının yerde kalmayacağını biliyordum. Sevincimden içim titriyor" dedi. Giresunlu Şehit Er Yaşar Doymuş'un ailesi ise, şehidin mezarını ziyaret edip dua etti.