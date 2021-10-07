Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Erdoğan, MİT TIR’ları davasına müdahil oldu
Giriş Tarihi: 7.10.2021

Erdoğan, MİT TIR’ları davasına müdahil oldu

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Erdoğan, MİT TIR’ları davasına müdahil oldu
MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davadan dosyası ayrılan firari Can Dündar'ın yargılandığı davaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da avukatı aracılığı ile müdahil oldu. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Erdoğan'ın avukatı, suçtan zarar görme ihtimalleri olduğu gerekçesiyle davaya katılma talebinde bulundu. Sanık Dündar'ın hakkındaki yakalama ve yurt dışından iade taleplerinin beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, Erdoğan'ın avukatının davaya katılma talebini kabul ederek duruşmayı erteledi. Dündar, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce Almanya'ya kaçmıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan, MİT TIR’ları davasına müdahil oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA