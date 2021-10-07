Erdoğan, MİT TIR’ları davasına müdahil oldu

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davadan dosyası ayrılan firari Can Dündar
'ın yargılandığı davaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
da avukatı aracılığı ile müdahil oldu. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Erdoğan'ın avukatı, suçtan zarar görme ihtimalleri olduğu gerekçesiyle davaya katılma talebinde bulundu. Sanık Dündar'ın hakkındaki yakalama ve yurt dışından iade taleplerinin beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, Erdoğan'ın avukatının davaya katılma talebini kabul ederek duruşmayı erteledi. Dündar, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce Almanya
'ya kaçmıştı.