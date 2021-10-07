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Giriş Tarihi: 7.10.2021 14:34

Eski MİT’çi Enver Altaylı davasında sona gelindi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Eski MİT’çi Enver Altaylı davasında sona gelindi

Eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın ‘Silahlı terör örgütü yöneticiliği’, ‘Siyasi ve askeri casusluk’, ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’, ‘Silahlı terör örgütüne yardım’ suçlarından yargılandığı davada son sözler dinlendi. Son sözü sorulan Enver Altaylı suçların somut delillere dayanmadığını ileri sürdü. Karar 8 Kasım’da verilecek.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Enver Altaylı ve Mehmet Barıner cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, avukatlar salonda hazır bulundu.

Tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, sanıklara son sözlerini sormasına karşılık Enver Altaylı üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek "Ben bu ülkenin menfaatleri için uğraştım ve Türk devletlerinin tamamının yüzünü Türkiye'ye döndürmek için çabaladım.

Ayrıca Gülen'in Türkiye'ye getirilmesi için ABD'li yetkilerle görüşmeler yaptım. FETÖ'cü olsam ABD'ye gider 'Gülen burada kalmalı' derdim" diye konuştu. Altaylı, suçların somut delillere dayanmadığını ileri sürerek afaki beyanlarla mahkum edildiğini iddia etti. Mehmet Barıner ise son sözlerinde "İsnat olunan suçlardan öncelikle beraatimi ve tahliyemi, mahkemeniz aksi kanaatte olsa dahi tutuklu kaldığım süre göz önünde bulundurularak hükümle birlikte tutukluluğum sona erdirilerek tahliyeme karar verilmesini isterim" dedi. Mahkeme heyeti kararı açıklamak için duruşmayı 8 Kasım'a erteledi.

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Eski MİT’çi Enver Altaylı davasında sona gelindi
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