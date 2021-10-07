FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen örgütün deşifresine yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 22 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan 3'ü hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince 5 Ekim'de kent merkezindeki 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, haklarında örgütle irtibatlarını gösterir nitelikte deliller bulunduğu öne sürülen 22 kişi gözaltına alınmıştı.