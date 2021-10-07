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Giriş Tarihi: 7.10.2021

Kadına şiddete karşı sus pus oldu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Kadına şiddete karşı sus pus oldu

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız tarafından darbedilen kadın danışman E.Ş., hem savcılığa hem de genel merkeze gidip şikayetçi oldu. Ancak CHP lideri Kılıçdaroğlu yine tek kelime açıklama yapmadı

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına tepki gösteren ve sözde kadın hakları savunuculuğu yapan CHP, yine kadına şiddetle gündeme geldi. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız skandallarına bir yenisini daha ekledi. Yaklaşık 7 yıl önce özel kadın danışmanı S.B.'yi Ankara'da TBMM'deki odasında darp eden Yıldız, bu kez de başka bir kadın danışmanı E.Ş'yi, yine Ankara'da tokatlamıştı. İddiaya göre Yıldız, danışmanı E.Ş.'yi işten çıkaracağını söyledi. E.Ş. ise kendisini elinde ses kayıtları olduğunu söyleyerek, 'Çıkaramazsın' cevabını verince, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında CHP'li Yıldız, kadın danışmanını darp etti.

Milletvekilinin dokunulmazlığı gerekçesiyle meclis polisinin müdahale edemediği öğrenilirken, E.Ş. ailesi ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda şiddete maruz kaldığını kaydeden E.Ş.'ye karşın milletvekili Yıldız hakkındaki suçlamaları reddetti. Aynı zamanda E.Ş. CHP Genel Merkezi'ne gitti. E.Ş.'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel kalemine yaşadıklarını anlatmasının ardından konunun incelenmesi için genel başkan yardımcıları Muharrem Erkekli ile Gülizar Biçer Karaca görevlendirildi. CHP Genel Merkezinin birlikte çalıştığı danışmanını tokatlayan milletvekili Hüseyin Yıldız hakkında alacağı karar bekleniyor.

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Kadına şiddete karşı sus pus oldu
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