PKK yandaşlarınca katledilen Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı

"VURDULAR GENCECİK FİDANLARIMIZI AMA İNDİREMEDİLER ŞAHADET PARMAKLARIMIZI"

Onlar da Kürt'tü ama Müslüman kimlikleri nedeniyle hedefe konduklarını belirten Yapıcıoğlu, "Suçları 'Rabbimiz Allah'tır' demekti. 'Ve Allah yolunda öldürülenlere sakın ölü demeyin, aksine onlar diridirler ama siz hissetmiyorsunuz.' Evet, bizler şu anda Allah yolunda öldürüldükleri için diri olan ve hep diri kalacak olan kardeşlerimizin manevi huzurunda katledilişlerinin 7. yıldönümü münasebetiyle bir kez daha toplandık. Evet, bizler onların diri olduklarını hissetmiyoruz çünkü bedenen bizim aramızda değiller. İşte onları kendi ellerimizle defnettiğimiz kabirlerinin başında toplandık. Ama diri olduklarını biliyoruz. Kırdılar belki en nadide dallarımızı, vurdular gencecik fidanlarımızı ama indiremediler şahadet parmaklarımızı" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından dua edilmesiyle program son buldu.