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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Meteoroloji uyardı! Pastırma sıcakları geliyor... Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava durumu
Giriş Tarihi: 7.10.2021 18:02 Son Güncelleme: 7.10.2021 18:24

Son dakika haberi: Meteoroloji uyardı! Pastırma sıcakları geliyor... Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava durumu

AA
Son dakika haberi: Meteoroloji uyardı! Pastırma sıcakları geliyor... Ankara, İstanbul ve İzmir’de hava durumu

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre; yarından itibaren ülke genelinde pastırma sıcaklarının etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun güney ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkacağını duyurdu.

3 GÜNLÜK PERiYOTTA SICAKLIKLAR ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, hava sıcaklığı gelecek 3 günlük periyotta ülke genelinde artacak.

Sıcaklıkların kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği, güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE SICAKLIKLAR KAÇ DERECE OLACAK?

Gelecek 3 günde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının, Ankara'da 25-26-28, İstanbul'da 21-20-21, İzmir'de 29-27-28, Adana'da 33-33-34, Samsun'da 21-22-21, Erzurum'da 15-17-18 ve Şanlıurfa'da 30-32-33 derece civarında olacağı öngörülüyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, doğu kesimlerinin sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 29°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 25°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimlerinin yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Ordu çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 10°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

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Son dakika haberi: Meteoroloji uyardı! Pastırma sıcakları geliyor... Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava durumu
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