Son dakika haberi: Meteoroloji uyardı! Pastırma sıcakları geliyor... Ankara, İstanbul ve İzmir’de hava durumu

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli