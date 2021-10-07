Son dakika haberi: Meteoroloji uyardı! Pastırma sıcakları geliyor... Ankara, İstanbul ve İzmir’de hava durumu

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkacağını duyurdu.
3 GÜNLÜK PERiYOTTA SICAKLIKLAR ARTACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, hava sıcaklığı gelecek 3 günlük periyotta ülke genelinde artacak.
Sıcaklıkların kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği, güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE SICAKLIKLAR KAÇ DERECE OLACAK?
Gelecek 3 günde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının, Ankara'da 25-26-28, İstanbul'da 21-20-21, İzmir'de 29-27-28, Adana'da 33-33-34, Samsun'da 21-22-21, Erzurum'da 15-17-18 ve Şanlıurfa'da 30-32-33 derece civarında olacağı öngörülüyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, doğu kesimlerinin sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimlerinin yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Ordu çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık