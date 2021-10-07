SON DAKİKA: Hava Kuvvetleri Komutanlığında itirafçı dalgası: 300 FETÖ’cü deşifre oldu...

YAKLAŞIK 300 KİŞİYİ DEŞİFRE ETTİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 8'i, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu ve örgütle bağlantısını bildikleri yaklaşık 300 kişiyi deşifre etti. Şüphelilerin teşhis ettikleri arasında örgütün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev alan kişilerin de olduğu öğrenildi. Savcılıktaki sorgunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrolle serbest bırakıldı.