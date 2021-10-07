TÜGVA’yı basan CHP’li vandallar binadan çıkarıldı

İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
ile 2018'de imzalanan kira sözleşmesi ile 10 yıllığına Adalar
'daki binasında hizmet vermeye başlayan Türkiye Gençlik Vakfı
(TÜGVA
), CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin (İBB), sözleşmeyi tek taraflı fesih etmesi ile hedef haline getirildi. Fesih kararının valilik ve kaymakamlıkça reddedilmesine karşın İBB hiçbir yasal kararı tanımayarak, TÜGVA Adalar Temsilciliği binasını zorla boşaltma girişiminde bulundu.
TÜGVA'DAKİ GENÇLER DARBEDİLDİ
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Adalar ilçe teşkilatına mensup bazı kişiler ve beraberlerindeki İBB zabıtaları TÜGVA'nın Adalar Temsilciliği'ni bastı. Vakıf yetkililerini dışarı çıkaran zorbalar, vakfa ait eşyaları kamyonlara yükleyerek adeta yağmaladı. Baskın sırasında TÜGVA binasında bulunan bazı geçler darbedildi. Teşkilata üye olduğu değerlendirilen erkek ve kadınlardan oluşan şahıslar tarafından sabaha kadar süren işgal girişimi, sabah saatlerinde polis müdahalesiyle sona erdi. Olaylar sırasında TÜGVA'da bulunan bir genç ile bir polis memuru yaralandı. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu yaptığı açıklamada, "Adalar İlçe Gençlik Merkezimiz hukuksuzca basılmış, vakfımıza ait olan eşyalar hiçbir tutanak tutulmadan kelimenin tam anlamıyla gasbedilmiş ve bilinmeyen bir yere götürülmüştür. Gençlerimiz burada darbedilmiştir.
Bir polisimiz yaralanmıştır. CHP zihniyeti bu eylemiyle açıkça şunu söylemiştir; 'Biz hak, hukuku, kanunu tanımıyoruz. Biz istediğimiz kiracıyı çıkarır, malına da çökeriz.' Bu eylem tüm İstanbul'daki kiracıların hukukunun tehlikede olduğunu göstermektedir" ifadesini kullandı. "CHP faşizmini yeneceğiz. Hukuksuzluğa asla izin vermeyeceğiz" diyen TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila
da baskın ve zorbalığın belgesi olan darp raporunu da paylaytı. Atila, "TÜGVA'lı 6 arkadaşımız CHP'li İBB zabıtası tarafından darp edilmeye çalışılmış, bir arkadaşımız yaralanmıştır. 1 polis memuru da zabıtaların saldırısı sonucu yaralanmıştır. Zabıtalar CHP'nin militanı mıdır yoksa belediye çalışama mıdır?" ifadelerine yer verdi. AK Parti İstanbul İl
Başkanı Osman Nuri Kabaktepe
de "Zorbalık yapmayın! Derebey değil belediyesiniz" diyerek sosyal medyada tepkisini dile getirdi.