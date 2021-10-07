Türkiye’den Libya Bağımsız Araştırma Misyonunun açıkladığı rapora tepki!

BM İnsan Hakları Konseyinin 22 Mart 2020'de düzenlenen oturumunda, 2016 yılı başından bu yana Libya'daki insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerini raporlamak için BM İnsan Hakları Konseyine bağlı 3 kişilik misyon kurulması kararlaştırılmıştı.

Misyonun, 4 Ekim Pazartesi yayımladığı rapor BM Cenevre Ofisi'nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyi'nin 48'inci oturumuna sunuldu.

Rapora ilişkin söz alan Büyükelçi Arslan, Libya'nın Terhune kentinde keşfedilen toplu mezarların ardından Türkiye'nin de talebi üzerine Araştırma Misyonunun kurulduğunu anımsattı.

Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde ortaya çıkan toplu mezarlar karşısında şoke olduklarını ve bu katliamların sorumlularından hesap sorulmasına karar verdiklerini aktaran Arslan, "Bu nedenle, Misyonun raporunun başta Terhune'de olmak üzere işlenen ciddi savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara daha fazla odaklanması bekleniyordu." dedi.

Büyükelçi Arslan, tam tersine, raporun bu suçları yüzeysel ele aldığını, potansiyel failleri belirtmediğini hatta Terhune'deki 9. Tugayı (El-Kaniyat) ile bu işlerin işlenmesi sürecinde kendisini "Libya Ulusal Ordusu" şeklinde isimlendiren gayrimeşru güçler arasındaki emir komuta zincirini kararttığını vurguladı.