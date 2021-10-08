13 ülkeden 68 bilim insanı Fuat Sezgin’i anlatıyor

İSLAM bilim tarihi araştırmalarının duayen isimlerinden Prof. Dr. Fuat Sezgin
'in anısına düzenlenen 2. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu başladı. Yurtiçi ve yurtdışından 68 bilim adamının katılacağı sempozyum, İslam Bilim tarihi alanında birçok yeni sunuma da ev sahipliği yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve "Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı", İstanbul Üniversitesi
(İÜ) ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
'nin (FSMVÜ) işbirliğinde düzenlenen sempozyum, İÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sempozyumun açılış konuşmasını Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Kurucusu Ethem Sancak
yaptı. Sancak, Sezgin'in bilim tarihine Doğu medeniyetinin katkılarını ve birikimlerini aktaran bir âlim olduğuna dikkati çekti. Sempozyuma 41'i Türkiye
'den 27'si ise Almanya, ABD, Belçika, Fransa, Hollanda, İran, İspanya, İsviçre, Mısır, Özbekistan, Suriye, Tunus ve Yunanistan'dan olmak üzere 68 bilim insanı tebliğci olarak katılıyor. İslam tarihi, bilim ve teknoloji tarihi alanında çalışmalarıyla tanınan Sezgin, 2018'de 93 yaşında vefat etti. 60 yıl bilim tarihi üzerine çalışan Sezgin'in Geschichte des Arabischen Schrifttums (GAS) isimli 13 ciltlik eseri, özellikle bu alandaki başyapıtı olarak biliniyor.