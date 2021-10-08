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Giriş Tarihi: 8.10.2021 21:16 Son Güncelleme: 8.10.2021 21:16

Bylock kullanın talimatını FETÖ elebaşı vermiş

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ

Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin üyesi İsa Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden FETÖ’ye ilişkin paylaşım yaptı. Çelik, FETÖ’cü itirafçının Bylock’la ilgili ifadesini paylaştı. İtirafçının ifadesinde, FETÖ lideri Gülen’in Bylock dışında normal telefonla görüşme yapanların hizmete ihanet etmiş sayılacağı şeklinde talimatı olduğunu belirtti. Çelik, “Bylock örgütün gizli haberleşme sistemidir ve kullanımı örgüt üyeliğinin delilidir” ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kozmik davalarına bakan Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin üyesi ve 2014 yılında FETÖ'cü hakim ve savcılara karşı tarihi seçimi kazanan ekibin liderlerinden olan İsa Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden, itirafçının ifadesinden bir bölümü paylaştı.


NORMAL TELEFONLA GÖRÜŞMEK ÖRGÜTE İHANET


Yargıtay üyesi Çelik'in paylaştığı itirafçının ifadesinde şunlar yer aldı: "Bylock ile ilgili Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY lideri Fetullah GÜLEN'den gelen talimatta " TÜM ÜYELER BYLOCK PROGRAMI ÜZERİNDEN GÖRÜŞMELER YAPSIN, NORMAL TELEFONLA GÖRÜŞME YAPANLAR HİZMETE İHANET ETMİŞ OLUR." denildiği, ByLock uygulaması, güçlü bir kripto sistemi ile internet bağlantısı üzerinden iletişim sağlamak üzere, gönderilen her bir mesajın farklı bir kripto anahtarı ile şifrelenerek iletilmesine dayanan bir sistemdir."


BYLOCK ÖRGÜT ÜYELİĞİNİN DELİLİDİR

İsa Çelik, Bylock'un FETÖ'nün gizli haberleşme sistemi olduğu için örgüt üyeliğin delili olduğunu belirtti. İsa Çelik, "Tüm üyeler bylock programı üzerinden görüşmeler yapsın, normal telefonla görüşme yapanlar hizmet( bizce örgüt)e ihanet etmiş olur..(FG) BYLOCK örgütün gizli haberleşme sistemidir ve kullanımı örgüt üyeliğinin delilidir." ifadelerini kullandı.

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Bylock kullanın talimatını FETÖ elebaşı vermiş
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