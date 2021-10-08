Bylock kullanın talimatını FETÖ elebaşı vermiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kozmik davalarına bakan Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin üyesi ve 2014 yılında FETÖ'cü hakim ve savcılara karşı tarihi seçimi kazanan ekibin liderlerinden olan İsa Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden, itirafçının ifadesinden bir bölümü paylaştı.



NORMAL TELEFONLA GÖRÜŞMEK ÖRGÜTE İHANET



Yargıtay üyesi Çelik'in paylaştığı itirafçının ifadesinde şunlar yer aldı: "Bylock ile ilgili Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY lideri Fetullah GÜLEN'den gelen talimatta " TÜM ÜYELER BYLOCK PROGRAMI ÜZERİNDEN GÖRÜŞMELER YAPSIN, NORMAL TELEFONLA GÖRÜŞME YAPANLAR HİZMETE İHANET ETMİŞ OLUR." denildiği, ByLock uygulaması, güçlü bir kripto sistemi ile internet bağlantısı üzerinden iletişim sağlamak üzere, gönderilen her bir mesajın farklı bir kripto anahtarı ile şifrelenerek iletilmesine dayanan bir sistemdir."



BYLOCK ÖRGÜT ÜYELİĞİNİN DELİLİDİR

İsa Çelik, Bylock'un FETÖ'nün gizli haberleşme sistemi olduğu için örgüt üyeliğin delili olduğunu belirtti. İsa Çelik, "Tüm üyeler bylock programı üzerinden görüşmeler yapsın, normal telefonla görüşme yapanlar hizmet( bizce örgüt)e ihanet etmiş olur..(FG) BYLOCK örgütün gizli haberleşme sistemidir ve kullanımı örgüt üyeliğinin delilidir." ifadelerini kullandı.