Demet Özdemir’den farkındalık atışı

Her 8 kadından birini etkileyen meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle her yıl Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda gerçekleştirilen Pembe Top Sahada projesi meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekiyor. Meme kanserinde erken tanının sembolü haline gelen Pembe Top bu yıl Demet Özdemir'in elinden havalanacak.

Pembe Top, 21 Ekim 2021 Perşembe akşamı Anadolu Efes Spor Kulübü ile UNICS Kazan arasında oynanacak Turkish Airlines EuroLeague maçında tekrar sahada olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.

DEMET ÖZDEMİR: "DÜZENLİ KONTROLLERDEN KAÇMAMALIYIZ"

Projeye gönüllü olarak destek veren başarılı oyuncu Demet Özdemir, "Pembe Top" ile objektif karşısına geçti. Projenin bir diğer destekçisi, usta fotoğrafçı Tamer Yılmaz'a poz veren Özdemir, "Böylesine önemli bir konuda farkındalık yaratılmasına destek olabildiğim için çok mutluyum, umarım daha fazla kadının sağlıkları için bir adım atmasına katkı sağlayabilirim" dedi. Meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığını hatırlatan Özdemir, "Kadınlar belirli bir yaştan sonra meme muayenesi yaptırmalı. Benim başıma gelmez diye düşünerek kontrollerden kaçmamalıyız. Kendimize ve sevdiklerimize bunu hatırlatmamız çok önemli ancak bu şekilde meme kanserinden daha fazla kadının korunmasını sağlayabiliriz" diye konuştu.