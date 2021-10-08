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Giriş Tarihi: 8.10.2021 21:17

Güvercinlik’te halka çağrı var! 'Hep birlikte fidan dikmeye'

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Güvercinlik’te halka çağrı var! ’Hep birlikte fidan dikmeye’

Muğla’da yaşanan yangın felaketinden sonra zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılmaya hazır hale getirmek için yapılan çalışmalarda sona gelindi. Bu kapsamda yöre halkı, Bodrum Güvercinlik’te zarar gören 87 hektarlık alanın ağaçlandırılması için 11 Kasım’da fidan dikimine katılmaya davet edildi.

Muğla'da meydana gelen orman yangının felaketinde yaklaşık 60 bin hektarlık alan zarar görmüştü. Yanan alanlarda yapılan temizleme çalışmalarının ardından ağaçlandırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bodrum Güvercinlik'te zarar gören 87 hektarlık alanda yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında sona gelindi.


Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bodrum Güvercinlik'te yapılacak ağaçlandırma çalışmalarından 11 Kasım'da fidan dikimi çağrısı yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bodrum Güvercinlik'te 29 Temmuz günü meydana gelen orman yangınında zarar gören 87 hektarlık alanın tekrar ağaçlandırılması için başlattığımız çalışmalarda sona yaklaştık. Bu anlamlı mücadelemizde tüm halkımızı 11 Kasım'daki fidan dikimine bekliyoruz" denildi.

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Güvercinlik’te halka çağrı var! 'Hep birlikte fidan dikmeye'
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