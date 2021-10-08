Güvercinlik’te halka çağrı var! ’Hep birlikte fidan dikmeye’

Muğla'da meydana gelen orman yangının felaketinde yaklaşık 60 bin hektarlık alan zarar görmüştü. Yanan alanlarda yapılan temizleme çalışmalarının ardından ağaçlandırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bodrum Güvercinlik'te zarar gören 87 hektarlık alanda yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında sona gelindi.



Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bodrum Güvercinlik'te yapılacak ağaçlandırma çalışmalarından 11 Kasım'da fidan dikimi çağrısı yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bodrum Güvercinlik'te 29 Temmuz günü meydana gelen orman yangınında zarar gören 87 hektarlık alanın tekrar ağaçlandırılması için başlattığımız çalışmalarda sona yaklaştık. Bu anlamlı mücadelemizde tüm halkımızı 11 Kasım'daki fidan dikimine bekliyoruz" denildi.