İstanbul’da çifte vahşet: İki arkadaşını da Haliç’e itmiş

YENİDEN AYNI SENERAYO

Mehmet İdaçlı'nın ölümünden iki gün sonra Özgür ve Ertan, yeniden buluştu. Özgür alkol içerken, Ertan ise arkadaşına eşlik ediyor gibi görünüp, alkol içmemişti. Aradan geçen birkaç saat sonra, Özgür ağlayarak arkadaşlarını denize ittiğini söyledi. 155 polis imdat hattını arayarak durumu anlatan Ertan'ın ihbarı sonrası gözaltına alınan Özgür Ayata, ertesi gün ifadesinde ise cinayetleri işlemediğini ileri sürerek, suçlamaları reddetti. Sulh Ceza Hakimliği ise genç adamın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğini belirterek, tutuklanmasına karar verdi.

İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hasan Kandaz ve Mehmet İdaçlı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Özgür Ayata'nın iki arkadaşını da benzer şekilde alkol içtikten sonra deniz iterek, boğularak ölmesine neden olduğu gerekçesiyle dava açtı. İki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakkında dava açılan Özgür Ayata, İstanbul Ağır CEza Mahkemesinde yargılanıyor.