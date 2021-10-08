İstanbul’da çifte vahşet: İki arkadaşını da Haliç’e itmiş

Özgür Ayata, Ertan Konaçoğlu ve Hasan Kandaz isimli arkadaşlarıyla birlikte 17 Nisan 2015 güne Haliç kıyısındaki parkta oturuyorlardı. Üç arkadaş akşam saatlerinde alkol almaya karar verdi. İddiaya göre gecenin İlerleyen saatlerine kadar alkol içen Özgür Ayata, alkol etkisindeyken 40 yaşındaki arkadaşı Hasan'ı bir anda denize itti.
Bu sırada Ertan Konaçoğlu alkolün etkisiyle uyuyakalmıştı. Arkadaşı Erkan'ı da alarak olay yerinden ayrılan genç adam, sabah saatlerinde Alibeyköy fil köprüsü altındaki derede bir erkek cesedi bulunduğu haberini aldı. Ertan da bu sırada Özgür'ü arayıp ölen şahsın Hasan olduğunu söyledi. Erkan, alkolün etkisinde olduğu için ikili arasında neler geçtiğini anlamaya çalışsa da başarılı olamadı.
ARKADAŞINI DENİZE İTTİ, CESEDİ ALİBEYKÖYDEN ÇIKTI
Hasan Kandaz'ın ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken olaydan yaklaşık bir ay sonra Özgür ve Ertan yeniden Haliç'teki parka gitti. Bu sırada Mehmet İdaçlı isimli başka bir arkadaşlarını gören ikili, İdaçlı'yı yanlarına davet etti. Yine iddiaya göre üç arkadaş, gecenin ilerleyen saatlerine kadar dere kenarında alkol içip, eğlendiler. Özgür, Mehmet'e bir anda, 'Yaşayacağın kadar yaşamışsın' diyerek denize itti. Deniz içinde bir anda gözden kaybolan Mehmet'in cansız bedeni ise sabah saatlerinde başka bir köprü altında bulundu. Ertan ise yeniden alkolün etkisiyle parkta sızmıştı. Sabah yeniden aynı senaryoya uyanan Ertan Konaçoğlu, Özgür'ü arayarak durumu sordu. Özgür ise Ertan'ı geçiştirerek konuyu kapattı.
YENİDEN AYNI SENERAYO
Mehmet İdaçlı'nın ölümünden iki gün sonra Özgür ve Ertan, yeniden buluştu. Özgür alkol içerken, Ertan ise arkadaşına eşlik ediyor gibi görünüp, alkol içmemişti. Aradan geçen birkaç saat sonra, Özgür ağlayarak arkadaşlarını denize ittiğini söyledi. 155 polis imdat hattını arayarak durumu anlatan Ertan'ın ihbarı sonrası gözaltına alınan Özgür Ayata, ertesi gün ifadesinde ise cinayetleri işlemediğini ileri sürerek, suçlamaları reddetti. Sulh Ceza Hakimliği ise genç adamın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğini belirterek, tutuklanmasına karar verdi.
İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hasan Kandaz ve Mehmet İdaçlı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Özgür Ayata'nın iki arkadaşını da benzer şekilde alkol içtikten sonra deniz iterek, boğularak ölmesine neden olduğu gerekçesiyle dava açtı. İki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakkında dava açılan Özgür Ayata, İstanbul Ağır CEza Mahkemesinde yargılanıyor.