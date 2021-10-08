Kaftancıoğlu’nun 2 yıl 4 ay hapsi istendi

Cumhurbaşkanlığı
iletişim Başkanı Fahrettin Altun
'un Üsküdar
'daki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna ve bu yapılaşmaya İBB tarafından müdahale edildiğine dair kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili olarak 14 Nisan 2020 tarihinde CHP
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Kaftancıoğlu'nun konuyla ilgili yazdıklarından sonra Fahrettin Altun şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın başlattığı soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Kaftancıoğlu'nun müştekiyi hedef alarak dile getirdiği 'kaçak iş yapmak, kaçak işler peşinde koşmak, dolandırıcılık, görevden kaynaklı nüfuzunu kullanmak' şeklindeki söylemlerinin, incitici ve tahkir edici söylemler olduğu vurgulandı. İddianamede, şüpheli Canan Kaftancıoğlu'nun 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.