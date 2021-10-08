Onların hatırasını canlı tutmak boynumuzun borcu

30 yıldır Fransa'da yaşayan şair ve yazar olan Harun Yıldırım, 2 yıl önceki 19 Eylül Gaziler Günü'nde sosyal medyada gördüğü bir gazinin fotoğrafından çok etkilendi. Durumu eşine de anlatan ve 'ne yapabilirim' diye düşünmeye başlayan Yıldırım, şehit hikayelerini anlatan bir kitap bastırmaya karar verdi. Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki şair ve yazarla irtibata geçen Yıldırım, projesini anlatarak, bölgelerindeki şehitlerin aileleriyle görüşüp, hikayelerini yazmalarını istedi. 1,5 yıllık çalışma sonunda, aralarında Yıldırım'ın da bulunduğu 53 şair ve yazar, Eren Bülbül ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın ile 15 Temmuz şehitlerinin de bulunduğu 64 şehidin hikayesi kaleme aldı. "1 şehit, 1 öykü, 1 şiir" adı verilen kitap, Harun Yıldırım ve arkadaşlarının maddi desteğiyle bastırılarak, geçen Ağustos'ta piyasaya sürüldü.



'TÜM GELİR MEHMETÇİK VAKFI VE ŞEHİT AİLELERİ DERNEKLERİNE'



Kitabın serüvenini de SABAH'a anlatan Yıldırım, "Yıllardır gurbetteyiz. O nedenle içimizde hep vatan hasreti ve vatan sevdası var. Biz buralarda, parklarda rahatça gezerken askerimiz, polisimiz bizler için gazi oluyor, şehit oluyor. O gazimizin de fotoğrafını görünce kendimden utandım. Onların hatıralarını, canlı tutabilmek için kitap projesini yapmaya karar verdim. Herhangi bir sponsorumuz olmadı. Kitabımızın tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na ve Şehit Aileleri Derneklerine bağışladık. Bu kitapla genç nesil, şehitlerimizin hayat hikayelerini okuyup, yaşayacaklar. Vatan ve bayrak sevgisini gençlerimize böyle aşılayabiliriz. Biz 53 yazar olarak üzerimize düşeni yaptık. Kitabımıza sahip çıkılarak okullarda dağıtılmasını, kütüphanelerde yer almasını istiyoruz. Tüm ülkeye dağıtılsın ki şehitlerimizi tanısınlar. Okurken gözyaşlarını tutamayacaklar. İkinci kitapta da Fethi Sekin, Ömer Halisdemir, Seyit Onbaşı gibi şehitlerimizin aileleri ile görüşüp onların hikayelerini yazacağız. Onlar hepimizin şehidi. Onları unutturmamak bizim boynumuzun borcu. Bizde elimizden geleni yapıp, bu yolda yürüyeceğiz" diye konuştu.