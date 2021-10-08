Yatla FETÖ’cüleri kaçıran şebekeye dava açıldı

Fetullahçı Terör Örgütü militanlarının yurt dışına kaçırmaya çalışan şebeke çökertildi. 3 tutuklu şüpheli hakkında Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'göçmen kaçakçılığı yapma' suçlarından 6 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianameye göre; güvenlik birimleri, örgüt üyelerinin 20 Mayıs tarihinde Muğla Göcek'te bulunan Ayten Koyu'ndan tekneyle Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçırmaya çalıştıkları yönünde istihbari bilgi elde etti. Fethiye Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri harekete geçti. Gri ve beyaz renkli minibüsleri izlemeye alan güvenlik güçleri, araçlardan gri renkli bir minibüsün Ayten Koyu'nun yakınlarındaki yat limanına park ettiğini tespit etti.

KOYDAN TEKNEYE BİNECEKLERDİ

Araçtan çok sayıda telefon ışığı açıldığını gören geçen emniyet güçleri harekete geçti. Araca baskın yapılırken, araçtan kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişilik bir grup çıktı. Araç şoförü Erkan Varışlı, 'Bana 400 lira yevmiye verdiler. Öndeki aracı takip et, koydan tekneye binecekler dendi' şeklinde kendini savundu. İkinci araç olan beyaz renkli minibüste bulunan şüpheli Abdilkadir Serbest ise "Benim burada teknesi olan yeğenim var onun yanına gezmeye geldim" şeklinde savunma yaptı. Ancak savcılık hazırladığı iddianamede bu savunmaların suçtan kurtulmaya yönelik olduğuna dikkat çekti. Şebeke içerisinde yer alan Abdilkadir Serbest isimli kişinin kaçıracağı kişilere, 'Polisler geldiğinde telefonları sıfırlayın' dediği ortaya çıkarıldı.

POLİSLER GELDİĞİNDE TELEFONLARI SIFIRLAYIN

Araçta bulunan gruptakilerin bağlantıları incelendi. Firar etmeye çalışan 11 ismin de haklarında FETÖ'den işlem yapılan ve daha önce yurt dışına firar eden örgüt üyeleriyle irtibatları tespit edildi. Tespitlere göre; bu irtibat 'Signal' vasıtasıyla yapılıyordu ve yurt dışındaki örgüt üyeleri, Türkiye'deki örgüt üyelerine firar organizasyonu için 'Selim' kod isimli Ogün Aydemir'i adres gösterdi. 11 ismin de Ogün Aydemir'le bağlantı kurarak, firar etmek için elden para verdiği belirlendi.