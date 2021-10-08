Yoğun bakımda yatan aşılıların oranı açıklandı!

'BU KANIKSAMA BİRTAKIM ACILARI DA BİZE YAŞATIYOR'

Son günlerde aşılamaya rağmen maske mesafe gibi kurallara uyulmaması nedeniyle hem vaka hem de ölüm sayılarının yüksek olduğunu belirten Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk ise şunları söyledi: "Dördüncü pikteyiz, bu kadar aşı yapıldı, fakat buna rağmen vakalar hala yüksek seviyelerde. Her gün 27 ile 30 bin arasında değişen vaka sayısı, 250- 300 arasında değişen de vefat sayısıyla karşı karşıyayız. Bunlar ciddi rakamlar, başlangıçtaki korkularımızla karşılaştırıldığı zaman daha ağır bir tablodan söz edebiliriz.