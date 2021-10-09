Cuma çıkışı sevgi seli

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası'nın kapanışına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, ardından cuma namazı için Eyüp Sultan Camii
'ne geldi. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Eyüpsultan
Belediye Başkanı Deniz Köken de eşlik etti. Başkan Erdoğan, cami girişinde vatandaşlarla selamlaştı. Cuma namazını kılan Erdoğan, Eyüp Sultan Türbesi
'nde dua etti. Vatandaşlar cami çıkışında Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.
MEZAR ZİYARETİ
Başkan Erdoğan, cuma namazını kıldığı Eyüpsultan'da yazar Şule Yüksel Şenler
, yazar Ahmet Kekeç
, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı
'nın kabirlerini ziyaret etti.
TENZİLE ERDOĞAN İÇİN 100 ÇAM FİDANI
Tunceli'de Başkan Erdoğan'ın 7 Ekim 2011'de vefat eden annesi Tenzile Erdoğan
'ın anısına fidan dikimi gerçekleştirildi. AK Parti Pülümür İlçe Başkanlığı'nın etkinliğinde 100 çam fidanı toprakla buluştu.