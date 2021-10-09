“İftiralarını ispatlamaya davet ediyorum”

Işıkgece, "Ortaya atılan iddialar iftiradan ibarettir. Geçmişte de üstlendiğim görevler süresince ne eşime ne de herhangi bir yakınıma hiçbir şekilde tek kuruş, tek bir dolar dahi ödeme yapılmamıştır ve yapılması da mümkün değildir. dedi.

"TÜM İDDİALAR TEMELSİZ, ASILSIZ VE UYDURMADIR"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un meclis gündemine taşıdığı iddilarla ilgili bir basın açıklaması yayımlayan Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, şahsına ve eşine karşı ileri sürülen iddia ve isnatların tümünün asılsız ve gerçek dışı olduğunu söyledi.

"CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut tarafından TBMM Başkanlığına sunulan soru önergesi kaynak gösterilerek, bazı basın yayın kuruluşlarında, soru önergesinde dile getirilen iddiaların haberleştirildiğinin altını çizen Bakan Yardımcısı Işıkgece, "Kamuoyunu doğru bilgilendirmek maksadıyla iddialarla ilgili açıklama yapma zorunluluğu doğdu. Şahsıma ve eşime karşı, nitelikli iftira ve nitelikli hakaret suçları kapsamında, ileri sürülen iddia ve isnatların tümü asılsız ve gerçek dışıdır. Belirtilen asılsız iddia ve isnatların hangi maksatla ve hangi plan dâhilinde ileri sürüldüğünü bilmiyorum" dedi.

Yasal mevzuat ve etik prensip

"Bakanlığın ilgili ve yetkili tüm birimlerinde, yasal mevzuata uygun biçimde etik prensiplere özen gösterilerek iş geliştirilmekte ve uygulama yapılmaktadır " diyen Işıkgece açıklamasına şöyle devam etti. "Dolayısıyla aleyhe ileri sürülen tüm iddialar temelsiz, asılsız ve uydurmadır. Yalnızca iftiradan ibarettir. Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde geçmişte de üstlendiğim görevler süresince ne eşime ne de herhangi bir yakınıma hiçbir şekilde tek kuruş, tek bir dolar dahi ödeme yapılmamıştır ve yapılması da mümkün değildir. "diye konuştu.

"BANKA HESAPLARIMA BAKILSIN"

Eşi Ahmet ışıkgece'nin ve kendisine ait hesapların istenildiği taktirde rahatça incelenebileceğini de söyleyen Bakan Işıkgece, "Özel sektörde yıllardır çalışan şerefli, onurlu ve itibarlı eşim Ahmet Işıkgece'nin ve benim adıma bilgimiz ve onayımız dâhilinde açılmış tüm banka hesapları son derece şeffaftır. Yetkili birimler ve mercilerin dilediği zaman yapacağı her türlü incelemeye açıktır.

Ulusumuzun temsilcileri olarak yasama faaliyetini gerçekleştiren milletvekillerinin yüce TBMM çatısı altında ulusun bireylerine karşı iftira ve asılsız biçimde ağır isnatta bulunma haklarının olmadığı da izahtan varestedir. " dedi.

HUKİKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Işıkgece açıklamasını şöyle tamamladı: "Sayın milletvekilinin farkında olmadan, yanılma ya da yanıltılarak açıkça belirtilen itham ve iftiraları düzeltmesi beklentisiyle kişilik haklarımıza yönelik ağır itham, isnat ve iftiralarla ilgili gerekli hukuki süreçler vakit kaybetmeden başlatılacaktır. "

TİGEM'İ 6 YIL ARADAN SONRA KARA GEÇİRDİ

Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevinden önce 700 yıllık tarihinde TİGEM'in ilk kadın Genel Müdürü olarak atanan Ayşe Ayşin Işıkgece, 2017 yılında 59 milyon TL zarar eden TİGEM'i; 2019 yılı faaliyet döneminde 20 milyon TL kara geçirerek adından söz ettirdi. Işıkgece'nin TİGEM'deki görev sürecinde büyükbaşta 2010 yılında hayvan varlığı 17 bin baş iken 2020 yılında 30 bin başa ulaştı. Türkiye'yi bir numaralı boğa sperm üreticisi haline getirdi.