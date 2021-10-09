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Giriş Tarihi: 9.10.2021 09:52

Mersin'de PKK bağlantılı olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

AA
Mersin’de PKK bağlantılı olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Mersin'de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, PKK'nın dağ kadrosuyla bağlantılı olduğu ve bir dönem örgüt bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen, 7 Ekim'de Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda yakalanan zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından 7 Ekim'de yapılan yazılı açıklamada, PKK'nın dağ kadrosuyla bağlantılı olduğu ve bir dönem örgüt içinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen zanlının operasyonla gözaltına alındığı bildirilmişti.

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Mersin'de PKK bağlantılı olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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