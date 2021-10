Sağlık Bakanı Koca’dan ’sabit ek ödeme’ açıklaması

Ülkenin her noktasına dağılmış sağlık kurumlarında, işçisi ve memuru 1 milyonu aşan sağlık çalışanının halka en nitelikli hizmeti sunmanın gayreti içinde olduğuna dikkati çeken Koca, "Bu sağlık ordumuzun gayretini ve fedakarlığını pandemi döneminde tüm halkımız bir kez daha gördü ve takdir etti. Gerçekten tüm dünyanın baş etmekte aciz kaldığı asrın en büyük tehdidi karşısında sağlık ordumuz üstün bir emek sarf etti. Salgının başından bugüne büyük bir çabayla gerektiğinde hane halkından mahrum olarak gerektiğinde izinleri iptal ederek gece gündüz kesintisiz bir şekilde yoğunluğun üstesinden geldiler ve sağlık kurumlarımızı ayakta tutmayı başardılar. Birçok gelişmiş ülkenin aksine iftihar edeceğimiz bir başarı gösterdiler." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarını bir bütün olarak gördüklerini ve aşılamada öncelik verdiklerini anımsatan Koca, bu emek ve başarının paydaşı olan çalışanları bir kez daha kutlayarak teşekkürlerini iletti. Bu zor günlerin en kısa sürede geride kalacağını dile getiren Koca, "Hayat normale döndüğünde de sağlık hizmetlerimizi ve emeğimizi geleceğe daha güçlü şekilde taşımak için birlikte yol alacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yıldır istikrarla sürdürdükleri "sağlıkta dönüşüm vizyonu" sayesinde çok önemli mesafeler aldıklarını ve önlerinde çok hedefleri olduğunu vurgulayan Koca, "Ülkemizi ilaç ve tıbbi teknoloji dahil olmak üzere her aşamada kendi sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilen ve ihraç eden bir noktaya taşıyacağız. Sadece modern sağlık tesisleri inşa etmekle yetinmeyeceğiz, vatandaşımızın tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak, her yönüyle sağlıklı bir toplum inşa edeceğiz. Bu hedefe her yaştan, her sınıftan ideal sahibi sağlık çalışanlarımızla birlikte omuz omuza çalışarak ilerleyeceğiz. Sistemimizin en büyük gücü sağlık çalışanlarımızdır." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinde daha ileriye gidebilmek için sağlık ordusunun daha donanımlı, daha motive ve güçlü düzeye taşınması gerektiğini çok iyi bildiklerini vurgulayan Koca, şunları kaydetti: