Turgutlar suç örgütüne darbe: Paralarla bakın ne yapmışlar!

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütleri ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Ankara'da Turgutlar olarak biline suç örgütü üyeleri mekanların önlerinde bulunan vale ve otopark hizmeti veren yerleri zorla ele geçirdi. Diğer suç örgütleri ile girdikleri rant kavgasında silahların çekilmesi sonucu örgüt üyelerinin yaralanmalarına neden oldu.
ÖRGÜT PARASIYLA MARKET, GALERİ AÇMIŞLAR
Turgutlar suç örgütü üyeleri, bölge de hakimiyet kurabilmek için ortaklık adı altında işyerlerine yerleşerek toplanma merkezi haline getirdi. Ardından ortak oldukları kişileri darp ederek ve silah kullanarak işyerinden çıkardıkları belirlendi. Örgüt üyeleri, yapılan eylemler sonrasında olayı üstlenmesi için örgüt üyesi kullandıkları tespit edildi. Ayrıca örgüte gelir sağlamak için haksız kazançla elde edilen paraları oto galeri, market gibi alanlarda yeni işyerleri açarak kullandıkları ortaya çıktı.
BENZİN İSTASYONUNA ÇÖKMEYE ÇALIŞTILAR
Turgutlar suç örgütü lideri Ç.T. yöneticisi M.Y.T. ve H.A. isimli kişiler, İ.G.E. isimli kişinin işlettiği benzin istasyonuna ortak oldu. Suç örgütü üyeleri, ortak olmak için anlaştıkları parayı benzin istasyonu sahibine ödemedi. Bunun üzerine yasal yollara başvuran İ.G.E. başına gelmeyen kalmadı. Suç örgütü üyeleri, benzin istasyonu sahibini silahla vurarak yaraladı. Örgüt üyesi S.S. olayı üstlenerek Turgutlar suç örgütünü korumaya çalıştı.
14 GÖZALTI
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmaları tamamlamasının ardından Turgutlar suç örgütü üyesi 15 kişiye yönelik 14 ikamet ve 3 iş yeri olmak üzere 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin ev ve iş yerlerinde yaptığı aramada 3 silah, 358 fişek, zorla imzalatılan senetler, sahte kimlikler ve uygulama alanından rahat geçebilmek için çakar ve sahte plakalar ele geçirildi.