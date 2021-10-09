Turgutlar suç örgütüne darbe: Paralarla bakın ne yapmışlar!

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütleri ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Ankara'da Turgutlar olarak biline suç örgütü üyeleri mekanların önlerinde bulunan vale ve otopark hizmeti veren yerleri zorla ele geçirdi. Diğer suç örgütleri ile girdikleri rant kavgasında silahların çekilmesi sonucu örgüt üyelerinin yaralanmalarına neden oldu.

ÖRGÜT PARASIYLA MARKET, GALERİ AÇMIŞLAR

Turgutlar suç örgütü üyeleri, bölge de hakimiyet kurabilmek için ortaklık adı altında işyerlerine yerleşerek toplanma merkezi haline getirdi. Ardından ortak oldukları kişileri darp ederek ve silah kullanarak işyerinden çıkardıkları belirlendi. Örgüt üyeleri, yapılan eylemler sonrasında olayı üstlenmesi için örgüt üyesi kullandıkları tespit edildi. Ayrıca örgüte gelir sağlamak için haksız kazançla elde edilen paraları oto galeri, market gibi alanlarda yeni işyerleri açarak kullandıkları ortaya çıktı.