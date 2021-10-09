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Giriş Tarihi: 9.10.2021 13:38 Son Güncelleme: 9.10.2021 13:39

Turgutlar suç örgütüne darbe: Paralarla bakın ne yapmışlar!

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Turgutlar suç örgütüne darbe: Paralarla bakın ne yapmışlar!

Ankara Emniyeti organize suç örgütlerine darbe vurmaya devam ediyor. Turgutlar olarak bilinen suç örgütü üyeleri, mekanların önünde hizmet veren vale ve otoparkları ele geçirmek için silahlı yaralamadan, darp etmeye kadar her türlü olayı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Bununla da yetinmeyen örgüt üyeleri, benzin istasyonu işletmesine ortak olmadına rağmen parayı vermedi. Benzin istasyonu sahibi İ.G.E. yasal yollardan halkını aramak için yola çıktı ama örgüt üyelerinin karşılığı ise silahla yaralayarak gözdağı vermek oldu.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütleri ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Ankara'da Turgutlar olarak biline suç örgütü üyeleri mekanların önlerinde bulunan vale ve otopark hizmeti veren yerleri zorla ele geçirdi. Diğer suç örgütleri ile girdikleri rant kavgasında silahların çekilmesi sonucu örgüt üyelerinin yaralanmalarına neden oldu.

ÖRGÜT PARASIYLA MARKET, GALERİ AÇMIŞLAR

Turgutlar suç örgütü üyeleri, bölge de hakimiyet kurabilmek için ortaklık adı altında işyerlerine yerleşerek toplanma merkezi haline getirdi. Ardından ortak oldukları kişileri darp ederek ve silah kullanarak işyerinden çıkardıkları belirlendi. Örgüt üyeleri, yapılan eylemler sonrasında olayı üstlenmesi için örgüt üyesi kullandıkları tespit edildi. Ayrıca örgüte gelir sağlamak için haksız kazançla elde edilen paraları oto galeri, market gibi alanlarda yeni işyerleri açarak kullandıkları ortaya çıktı.

BENZİN İSTASYONUNA ÇÖKMEYE ÇALIŞTILAR

Turgutlar suç örgütü lideri Ç.T. yöneticisi M.Y.T. ve H.A. isimli kişiler, İ.G.E. isimli kişinin işlettiği benzin istasyonuna ortak oldu. Suç örgütü üyeleri, ortak olmak için anlaştıkları parayı benzin istasyonu sahibine ödemedi. Bunun üzerine yasal yollara başvuran İ.G.E. başına gelmeyen kalmadı. Suç örgütü üyeleri, benzin istasyonu sahibini silahla vurarak yaraladı. Örgüt üyesi S.S. olayı üstlenerek Turgutlar suç örgütünü korumaya çalıştı.

14 GÖZALTI

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmaları tamamlamasının ardından Turgutlar suç örgütü üyesi 15 kişiye yönelik 14 ikamet ve 3 iş yeri olmak üzere 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin ev ve iş yerlerinde yaptığı aramada 3 silah, 358 fişek, zorla imzalatılan senetler, sahte kimlikler ve uygulama alanından rahat geçebilmek için çakar ve sahte plakalar ele geçirildi.

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Turgutlar suç örgütüne darbe: Paralarla bakın ne yapmışlar!
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