Türkiye'den Afganistan'a 100 ton buğday tohumu

Afganistan'da son dönemde olağanüstü kıtlık ve kuraklık nedeniyle, çevre ülkelere göç sayısında artış yaşanıyor. Türkiye'de üretilen tohumluk tohumlar, 18 milyon insanın açlık sınırında yaşamaya çalıştığı Afganistan için yeni bir yaşam kaynağı ve geçim kapısı olacak. Böylelikle bölgede açlıkla karşı karşıya kalan insanların evlerinden ve yurtlarından göçmelerinin önüne geçilecek.

Türkiye Tarım Bakanlığı tarafından üretilen REİS, BAYRAKTAR 2000, ES26 ve SÖNMEZ 2021 tohumları, 3 farklı ilden 5 farklı TIR'a yüklenerek Afganistan'a uğurlandı. İHH tarafından hazırlanan TIR'ların 10 günde Afganistan'a varması planlanıyor. Tohumların ekimi yapıldığında bin ila 2 bin ton arasında tohum elde edilmesi hedefleniyor. 5 yıl boyunca verim özelliklerini kaybetmeden tohumluk olarak çoğaltılabilen ürünler, ortalama 1 dekara 25 kilo tohum ekildiğinde 515 kilo verim elde edilebiliyor. Afganistan coğrafyası göz önünde bulundurularak tercih edilen 4 farklı tohum çeşidi, kendi özelliklerine göre farklı fiziki şartlara haiz tarım arazilerine ekilecek. 100 ton tohum, hayırseverlerin destekleriyle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Eskişehir, Kırşehir ve Konya depolarından satın alınarak TIR'lara yüklendi.

TOHUMLAR İNSANİ KRİZLE MÜCADELEDE BÜYÜK ROL OYNAYACAK

İklim, toprak yapısı, gübreleme, yağmur ve sulamaya göre verimi değişen tohumlar, verim alınmaya başlandığında hem Afgan çiftçiler için hem de gıdaya ulaşmakta zorluk çeken Afgan halkı için umut vesilesi olacak. Afganistan Tarım Bakanlığı'na teslim edilecek olan genetiği değiştirilmemiş tohumlar, çiftçilere dağıtılarak buğday üretimleri gerçekleştirilecek. Üretimin ardından buğdaylar, un haline getirilerek bölgede yaşanan insani krizle mücadelede büyük rol oynayacak.

6 TIR YOLDA

5'i buğday tohumu, biri ise battaniye, gıda kolisi, hijyen paketi, kıyafet ve kışlık bot dolu insani yardım TIR'ı, Afganistan'a uğurlandı.