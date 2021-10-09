Vatandaşlar polis ve jandarmadan memnun

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi" projesinin ikinci ve üçüncü aşamaları kapsamında, yerel ve ulusal ölçekte "Kolluk Kuvvetlerine Yönelik Vatandaş Memnuniyeti ve Güven Anketi" gerçekleştirildi. Vatandaşların polis ve jandarma personelinin hizmetlerinden duyduğu memnuniyet anket sonuçlarına yansıdı.

Anket yerel ölçekte, proje kapsamındaki pilot 8 il ve 22 ilçede, ulusal ölçekte ise 28 il, 249 ilçe ve 540 mahallede uygulandı. Vatandaşların kolluk kuvvetlerine desteği yüzde 60,9'dan yüzde 73,2'ye yükselirken, kolluk kuvvetlerinin etkin olduğunu düşünen vatandaşların oranı 2015'e göre yüzde 19,9 artarak yüzde 78,8'e çıktı.

10 İLÇEDEN 9'U POLİS VE JANDARMAYI YÜKSEK DERECEDE BAŞARILI BULUYOR

Anket sonuçlarına göre, 10 ilçeden 9'u kolluk personelini yüksek derecede başarılı bulurken, vatandaşlar kolluğun olay yerine intikalinin yüzde 20 oranında arttığını düşünüyor. Aynı proje kapsamında yürütülen 2015 anketine kıyasla kolluk personelinin vatandaşlar ile teması 5 kat artarken, vatandaşlar da polis ve jandarma hizmetlerinden yüzde 20 oranında daha fazla memnun kaldı.

28 İL, 249 İLÇE VE 540 MAHALLEDE UYGULANDI



Bilimsel araştırma yöntemleri esasına dayanarak 28 il, 249 ilçe ve 540 mahallede uygulanan memnuniyet araştırması raporu Türkiye'nin sosyo-ekonomik çeşitliliklerinin dikkate alınmasıyla gerçekleştirildi. Anket, önleyici kolluk hizmetleri oranında da artış yaşandığına işaret etti.

KOLLUK PERSONELİNİN VATANDAŞLA TEMASI 5 KAT ARTTI



İçişleri Bakanlığının görev, yetki ve sorumluluğundaki genel kolluk personelinin sayısı 2015 yılına göre azalış gösterse de vatandaşlarla temasta 5 katlık artış yaşandı. Vatandaşlar ile temasın artmasındaki nedenler arasında Covid-19 önlemleri kapsamındaki çalışmaların yanında Vefa Sosyal Destek Gruplarının yardım faaliyetlerinin etkin olarak sürdürülmesi de yer alıyor.

VATANDAŞLAR KOLLUK PERSONELİNİ SAYGILI BULUYOR



Yerel memnuniyet araştırması raporunda (22 ilçe), kolluk personelinin dört ilçede vatandaşlara çok yüksek derecede saygı gösterdiği, 18 ilçede ise yüksek derecede saygı gösterdiği belirlendi. Buna göre vatandaşlar, Yeşilyurt, Hekimhan, Çeşme ve Darende ilçelerinde polis ve jandarma personeline 5 üzerinden ortalama 4,5 saygı puanı verdi. Kolluk personelinin vatandaşlara saygılı davranma düzeyi 2015 yılına göre ise 3,48'den 4,12'ye yükseldi.

HER ALANDA OLUMLU YÖNDE ARTIŞ YAŞANDIĞI BELİRLENDİ

Vatandaşların kolluk personeliyle ilgili algısını ölçmek üzere gerçekleştirilen ankette halkın kolluk kuvvetlerine desteğinin yüzde 60,9'dan yüzde 73,2'ye yükselerek 2015 yılına oranla yüzde 12,3 arttığı görüldü. 2015 yılına göre kolluk personelinin etkinliği yüzde 58,9'dan yüzde 78,8'e, kolluğun vatandaşlara adil davranma oranı yüzde 59,3'ten yüzde 69,1'e ve vatandaşların kolluk personeline yardımcı olması oranının ise yüzde 56,7'lik orandan yüzde 73,5'e yükseldiği belirlendi. Vatandaşlar, kolluk personelinin hukuka uygun hareket ettiğini 2015'te yüzde 59,9'luk oranla düşünürken bu oran 2020'de yüzde 71,4'e çıktı. Genel ortalamada ise, polis ve jandarmanın 2015'te yüzde 59,5'lik başarı oranının 13,2'lik artışla 2020 yılında yüzde 72,7'ye yükseldiği ortaya konuldu.



VATANDAŞLAR 2015 YILINA GÖRE KOLLUK PERSONELİNE DAHA FAZLA YARDIMCI OLUYOR



Anket sonuçlarına göre, kolluk personelinin ikaz, uyarı ve yönlendirmelerine uyma oranı 2015'te 10 üzerinden 4,48 iken 2020'de 7,92 düzeyine yükselerek yüzde 76,78'lik artış kaydetti. Bu kapsamda kolluk personeline en fazla yardımcı olan ilçeler Yeşilyurt, Çeşme ve Hekimhan oldu.



KOLLUK İLE EN FAZLA TEMAS KURAN İLÇE KADIKÖY OLDU



Anket kapsamında pilot seçilen 8 ilçeden 7'sinde 2020 yılında 2015 yılına göre kolluk personeliyle temas kuran vatandaşların sayısında artış gözlendi. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 2015 yılında kollukla temas kuran vatandaşların oranı yüzde 10,5 seviyelerinde iken 2020 yılında bu oran 59,4'e yükseldi. 2020 yılında kollukla en fazla temas kuran Kadıköy'ü 55,5'lik oranıyla Çorlu ve 52,5'lik oranıyla Beşiktaş ilçeleri takip etti. Kolluk görevlileriyle en az temas kuran ilçeler ise Akçaabat, Çorlu ve Hekimhan olarak belirlendi.