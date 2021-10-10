F1’deki ulaşım sıkıntısını bakanlığa atmak isteyen Murat Ongun’u kendi yaptırdığı haberler ele verdi

ŞAHİN, ONGUN'UN KENDİ YAPTIĞI HABERLERLE YANIT VERDİ

Ongun manipülasyon dolu paylaşımına ise AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımıcısı Fahri Şahin yanıt verdi. Şahin, İBB'nin günlerdir yaptığı haberlerden birini paylaşarak, "Sayın Ongun, "Konunun bizimle bir ilgisi yok" demeye getiriyorsunuz ama günlerdir İBB'nin F1'e hazır olduğunun reklamlarını ve haberlerini paylaşıyorsunuz. "Ulaşım İBB'den" haberiniz hala İBB resmi sitesinde duruyor ve vatandaşlarımız için ilgili linkler diğer tvitte..." dedi.