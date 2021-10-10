Kaymakam uyardı, İBB dinlemedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin kiracısı olan Türkiye Gençlik Vakfı
(TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'ne yaptığı hukuksuz tahliye girişiminden önce Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan'ın 13 Eylül'de İBB'yi "İşgal yok, TÜGVA tahliye edilemez" diye uyardığı ortaya çıktı. Kaymakam Ayhan, 13 Eylül 2021 tarihinde İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Yazıda İBB/İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile TÜGVA arasında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre kurulan ve halen varlığını koruyan geçerli bir kira sözleşmesinin mevcut olduğuna dikkat çekilerek "TÜGVA'nın bahse konu olan yeri işgal etmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı, işgalin söz konusu olmadığı bir durumda ise 2866 sayılı kanunun 75. maddesi kapsamında tahliyeden söz edilmeyeceği değerlendirilmektedir" denildi.
Ancak İBB zabıtası ile CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat
ve ekibi, yazıyı dikkate almamış ve 27 saat boyunca TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etmişti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
'nun "16 milyon İstanbullunun olan Büyükada iskelesinin tahliye edilmesi gerektiği yargı eliyle tescil edilmiş" sözü ile İBB Sözcüsü Murat Ongun
'un "Tahliyenin önünde hiçbir hukuki engel yok" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.