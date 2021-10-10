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Giriş Tarihi: 10.10.2021

Kazan’a cami yaptırdı açılışa Erdoğan’ı çağırdı

Kazan’a cami yaptırdı açılışa Erdoğan’ı çağırdı
Trabzonspor altyapısından yetişen ve 2008'de Rusya'nın Rubin Kazan takımına 8 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olduktan sonra burada 11 yıl boyunca forma giyen eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz, futbolu bıraktığı kentte cami yaptırdı. Kazan kentinin Kalinino bölgesinde Müslümanların cami ihtiyacı olduğunu gördüğü için bu kararı verdiğini anlatan Karadeniz'in bir hayali var. Gökdeniz Karadeniz, caminin pandemi nedeniyle ertelenen açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmasını istiyor. Karadeniz, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin takımı olan Rubin Kazan'da iki kez Rus ligi şampiyonluğu, bir kez Rusya Kupası, iki kez de Rusya Süper Kupası'nı kazanmıştı.
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Kazan’a cami yaptırdı açılışa Erdoğan’ı çağırdı
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