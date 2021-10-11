Bağcılar’da polisi şehit eden katil zanlılarının cezası belli oldu

Bağcılar'da polis memurları Erkan Gökteke'yi şehit ederek, Yunus Nacar'ı yaralayan sanıklardan Serdar Balta hakkında, "kamu görevlisini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Bakırköy 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Serdar Balta, mağdur Hakkı Gökteke, Yunus Nacar ve Cemile Gökteke katıldı.
Duruşmada sanık Serdar Balta, "Bir suç işledim, mecburen cezasını çekeceğim" dedi. Mahkeme heyeti, suça sürüklenen çocuk K.A.'nın kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız silah bulundurma suçlarından kavuşturma aşamasında öldüğünden davanın düşümüne, sanık Serdar Balta'nın Erkan Gökteke'ye yönelik nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanık Balta'nın Yunus Nacar'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.