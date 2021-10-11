Bağcılar’da polisi şehit eden katil zanlılarının cezası belli oldu

Bağcılar'da polis memurları Erkan Gökteke'yi şehit ederek, Yunus Nacar'ı yaralayan sanıklardan Serdar Balta hakkında, "kamu görevlisini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.