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Giriş Tarihi: 11.10.2021 17:59 Son Güncelleme: 11.10.2021 18:39

Bağcılar’da polisi şehit eden katil zanlılarının cezası belli oldu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Bağcılar’da polisi şehit eden katil zanlılarının cezası belli oldu

İstanbul Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit edip olay yerindeki diğer polis memuru Yunus Nacar'ı yaralayan sanıkların yargılandığı davada mahkeme heyeti, sanık Serdar Balta'nın ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapsine karar verirken, suça sürüklenen çocuk O. I. ile R.B.’nin ise 1 yıl 8 ay hapsine hükmetti.

Bağcılar'da polis memurları Erkan Gökteke'yi şehit ederek, Yunus Nacar'ı yaralayan sanıklardan Serdar Balta hakkında, "kamu görevlisini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Serdar Balta, mağdur Hakkı Gökteke, Yunus Nacar ve Cemile Gökteke katıldı.

Duruşmada sanık Serdar Balta, "Bir suç işledim, mecburen cezasını çekeceğim" dedi. Mahkeme heyeti, suça sürüklenen çocuk K.A.'nın kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız silah bulundurma suçlarından kavuşturma aşamasında öldüğünden davanın düşümüne, sanık Serdar Balta'nın Erkan Gökteke'ye yönelik nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanık Balta'nın Yunus Nacar'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

Mahkeme, suça sürüklenen çocuklar O.I. ve R.B. hakkında ise Erkan Gökteke'ye yönelik kasten öldürme suçuna yardım Yunus Nacar'a yönelik ise kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardımdan 1 yıl 8 ay hapis cezası kararı verildi.

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Bağcılar’da polisi şehit eden katil zanlılarının cezası belli oldu
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