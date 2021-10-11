Elif komiserin peşine düştü

Hakkari
İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher 'i (46) 13 Temmuz Salı günü 3 kurşunla şehit eden katil Nasuh Çulcu
hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede katil hakkında, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamenin detaylarına SABAH ulaştı.
ELİF KOMİSERİ DE KATLETECEKDİ
İddianameye göre kadın komiser Elif Ş.'yi sürekli rahatsız ettiği için hakkında rapor tutulan katil Nasuh Çulcu'nun Müdür Hasan Cevher'i öldürdükten sonra, Elif Ş.'yi de katletmek istediği ortaya çıktı. Polisevi Şube Müdürü Nihal A.'nın 'tanık' sıfatıyla verdiği ifadeye göre; katil Çulçu'ya Elazığ'a yakın zamanda tayini çıkması nedeniyle, 'Zaten tayincisin yakında gideceksin, bu olayı büyütme' diyerek sakinleşmesi için telkinlerde bulunuldu.
HASAN MÜDÜRÜ VURUP ELİF KOMİSERİN ODASINA GİTTİ
Nihal A., komiser Elif Ş.'ye Nasuh Çulcu'nun ilişiği kesilene kadar polisevine gelmemesini tavsiye etti. Bunun üzerine komiser Elif Ş. polisevinden eşyalarını alarak ayrıldı. Nihal A. ise odasında eşyalarını değiştirirken 4 el silah sesi duydu. Ne olup bittiğini anlamak için odasının penceresinden dışarı baktı. Hasan Cevher'in koruması Onur ve bir memurun kaçıştıklarını gördü. Nihal A. makam odasının kapısını açtığı esnada katil Nasuh Çulcu'nun Elif komiserin odasından elinde silahla çıktığını gördü. Nasuh kendisine, 'Elif nerede' diye sordu, kendisi ise 'Elif komiser burada yok' dedi.
KOMİSERİM SAKIN EVİNİZDEN ÇIKMAYIN
Bir diğer 'tanık' polis memuru Şule A. ise ifadesinde, Haziran ayında komiser Elif Ş.'nin katil Nasuh Çulcu'nun kendisini rahatsız etmesi nedeniyle tuttuğu raporu Hukuk İşleri Büro Amirliği'ne gönderdiğini aktardı. İfadeye göre; Hasan Cevher'i katleden katil Nasuh Çulcu, 'Çekilin, nerede o' diyerek Elif Ş.'yi yerleşkede aramaya devam etti. Bu esnada Şule A. hemen Elif komiseri arayarak, 'Komiserim evinizden çıkmayın' diyerek komiser Elif'i uyardı.