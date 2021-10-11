İçişleri Bakanı Soylu: Girilemez dedikleri yerlere girdik! Tepelerine çöktük...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye ilişkin, "Girilemeyen ne kadar bölge varsa karanlık dağlar da dahil olmak üzere bunların her birine girdik ve operasyon yaptık." ifadelerini kullandı.

M5 Dergi'ye verdiği röportajda gündemi değerlendiren Soylu, Türkiye'nin vesayetten kurtulmaya çalıştığını ancak vesayetin medya, sermaye ve sivil toplum kuruluşları ile her alana girmiş bağlantılarının bulunduğunu belirtti.