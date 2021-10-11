İki kardeşi öldürüp gömen zanlılar hakkında yeni gelişme! Evlatlarını öldüren cani anne ve suç ortakları tutuklandı

ÖNCE UYUTUP SONRA BAŞINA SERT BİR CİSİMLE VURDULAR

Diğer oğlunu ise 2013'te, Sincan'daki evde uyku ilacıyla uyuttuktan sonra başına sert bir cisimle vurarak öldürdükleri, aynı yöntemle yakın bir noktaya gömdükleri itirafında bulunan şüpheli anne, çocukları gömdükleri Ayaş'taki hobi bahçesini sattıklarını, 2018'de ikinci eşi İbrahim T'den de boşandığını kaydetti. Fahriye G'nin ifadelerini doğrulayan İbrahim T. ve Arman T. ise çocukları dedelerinin öldürdüğünü, kendilerinin sadece gömülme işlemine yardımcı olduklarını iddia etti.