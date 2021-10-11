Kaynar mecliste tek tek açıkladı: İBB’deki usulsüzlükler gün yüzüne çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ekim ayı ilk toplantısı meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde toplandı.



Toplantıda AK Parti grubu adına söz alan Muhammet Kaynar, İBB'deki hukuksuz uygulamaları anlattı. Kaynar, 17 başlık altında yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:



*İBB haksız yere işten çıkartılan ve işe alınanlar hakkında verilen 20 soru önergesine cevap vermedi. Meclis denetim raporunda da cevap verilmedi.



*Eylül 2021 itibariye 13 bin 312 kişi çıkartıldı 44 bin 995 kişi işe alındı. Tarihin hiçbir döneminde hiçbir kurumunda bu kadar haksız kıyım yapılmadı.



*Mahkeme kararlarına rağmen personeller işe iade edilmiyor. Haksız ve hukuksuz yere işten çıkartılan işçiler nedeniyle mahkemenin verdiği kararlar da uygulanmadığı için 4 maaş tazminat, kıdem tazminatı ödeyerek kamu israfı yapıyor.



*İBB'de iddia edildiği gibi 85 bin değil 110 bin çalışan var.



*Sadece İBB değil, büyükşehir Belediyesi şirketleri de koalisyon ortakları tarafından paylaşıldı. 2018'de 2 bin işçinin olduğu şirkette bugün 4 binden fazla çalışan bulunuyor.



*Engelli kadrosundaki, doğum iznindeki ve kanser tedavisi olan personeller bu süreçte işinden edildi.



*Memurlara mobbing uygulanıyor. İBB kadroları tamamen değiştirildi. Kendi atadıkları yöneticileri de koalisyon ortakları arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle değiştirmeye başlandı. Ulaşım Daire Başkanı 20 ayda 4 kere değişti.



*CHP'den 2019'da Belediye Başkan adayı olup seçilemeyenler İBB'de ya daire başkanı ya da şirketlerde yönetim kurulu üyesi oluyor.



*İBB şirketlerinde 2019'da yönetim kurulu üyesi 359 kişiyken 2020 yılında 460'a yükseltildi.



*28 şirketin 20'sinde yönetim kurulu sayısı artırıldı. Belediye şirketleri bu şekilde zarara uğratıldı.



*Atanan 101 kişiden 91 tanesi CHP'de aktif üye ve parti çalışanı olduğu tespit edildi.



*İSTON şirketinin yönetim kurulu başkanı ve yardımcısına ödenecek huzur hakkı parasının üzeri karartılmış. Şirketin ortaklarından şirketin yönetim kurulu başkanı ve yardımcısının aldığı paralar ve maaşlar saklanıyor.



*Kültür A.Ş'de de bu şekilde de karartma uygulanarak saklanıyor.



*Halk Ekmek'te İBB meclisinde verilen 147 büfenin büyük çoğunluğu açılmadı var alan yerler de kapanmaya başladı. Niye çünkü orada halk ekmek dışında ürün satışı yetkisi yok bunu sonradan öğrendiler. Tahmin ettikleri kadar rant burada yok. Asıl maksat halk ekmek değildi ki, bu ad altında büfe almaktı. Proje tutmadı. 2018'de yapımına başlanan ve makine ve teçhizatı alınan bitme aşamasındaki 76 bin 203 metrekarelik Halk Ekmek fabrikasını 50 bin liraya kiraya çıkartılıyor.



* İBB 'de danışmanlardan oluşan ayrı bir yönetim ağı oluşturulmuş. Belediyede ve Şirketlerde bu danışmanlardan habersiz yaprak kımıldamıyor. Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve şirketlerin Genel Müdürleri göstermelik yönetici. Tüm kararları danışmanlar alıyor, talimat veriyor, resmi yöneticiler uygulamak zorunda. İtiraz edenin anında görevine son veriliyor ya da istifa etmek zorunda kalıyor. Aslında bu duruma CHP'li meclis üyeleri de vakıf ve bundan rahatsız olanlar da var. Ama kimse ses çıkartamıyor. Şunu ifade edeyim, İhalelerden sorumlu olan danışmanların kimlerle neyin pazarlığını yaptığını, kimlerden, neyin, nereye alındığını biliyoruz. Günü gelince bunlar önüne çıkacak.



*Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde istenilen firma kazanamayınca ihale bir süre sonra iptal ediliyor daha sonra davet usulü ihale yapılıyor duyuru dahi yapılmıyor.



*Mercedes otobüslerin bakımı için açılan ihaleye Mercedes yeterli bulunmadı.



*açık ihale iptal edildikten sonra yapılan davet usulü yapılan ihaleye açık ihalede en düşük fiyatı veren firma ihaleye çağrılmıyor. 13 milyon TL daha fazla ücret veren firmaya pazarlık usulü veriliyor ve iş deneyimi olmayan alt yüklenicilere ihale bedelinin yarısından da az ücrete yaptırılıyor. 18 milyon TL'ye ihale edilen iş alt yüklenicilere 10 milyon TL'ye yaptırılıyor.



*Yapılmayan işler için hak ediş ödemesi yapıldı.yapılmayan işlerde danışmanlık adı altında ücret ödemesi yapılmış ve belediye kasasından pandemi döneminde danışmanlara 500 bin liradan fazla para ödenmiş. Pandemi döneminde tüm etkinlikler kültürel faaliyetler kapalıyken İBB kokteyl ve yemek hizmeti vermiş. 59 adet konser yapılmış 65 konser parası ödemesi yapılmış iptal edilmiş konserin parası ödenmiş



*KDV ile 1 TL olan maskeye 3.12 TL para verilmiş.



*Dezenfektan alımda birim fiyatı 7 TL iken davet usulüne çevrilirken 11 TL'ye yükseltilmiş litre fiyatı.