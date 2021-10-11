Mudanya Mütakeresi’nin 99’uncu yılı

3 Ekim 1922'de İsmet Paşa'nın başkanlığında toplanan Mudanya Konferansı'na Türkiye, İngiltere, Fransa ve İtalya katıldı. Yunanistan ise asıl taraf olmasına rağmen masada yoktu. Fransız gazeteci Berthe G. Gaulis bu hakikati "Çankaya Akşamları" isimli eserinde bir Türk subayın ağzından çok net ortaya koymuştu. "Yunan eldiveni ile vuruyorlar ancak içinde İngiliz eli var."

TRAKYA TESLİM EDİLMEZSE İSTANBUL'A YÜRÜME EMRİ

İşgal altındaki Trakya'nın bir an önce Türkiye'ye teslim edilmesini isteyen Atatürk, Mudanya'da bulunan İsmet Paşa'ya Trakya'nın 6 Ekim saat 18.00'a kadar TBMM hükümetine teslim edilmesini isteyen bir telgraf gönderdi. Aksi taktirde Türk kuvvetlerinin İstanbul üzerine yürümelerini emretti. Fransızlar bunu kabul ederken İngiliz ve İtalyan temsilciler ayak diredi. Fransız subayların araya girmesi ile bu emir bir süre ertelendi. Sonunda ise İngiltere 5 gün sonra bu isteği yerine getirdi. Trakya boşaltılıp Türkiye'ye verildi, ancak İstanbul hala İngiliz işgali altındaydı.

ASYA'NIN AVRUPA KARŞISINDAKİ ZAFERİ

Prof.Dr. Ali Satan İngiliz Yıllık Raporlarında Türkiye isimli eserinde Mudanya Mütarekesi'nin İngilizler'de oluşturduğu algıyı resmi raporlara dayanarak anlatır. 1922 İngiliz raporunda aynen şöyle denilmişti: "Birçok bakımdan bu anlaşma Asya'nın Avrupa karşısında kazandığı bir zafer olarak görülmekteydi."