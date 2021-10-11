Proje listesi telefondan çıktı

MİT'in 1 yıldır Savunma Sanayii Başkanlığı
(SSB) ile koordine yürüttüğü çalışmalarda eski bir SSB çalışanı ile çıkar ilişkisinde bulunan şirket temsilcileri tespit edilmiş, açılan soruşturmada, şirket yetkilerinin ise söz konusu bilgileri, temsilciliğini yaptıkları firmalarla paylaştıkları, ihale ve projelerde avantaj sağladıkları belirlenmişti. Soruşturma kapsamında evinde 5 milyon euro ele geçirilen eski İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürlüğü yapan Yusuf Hakan Özbilgin
, bilgileri sızdıran firma sahibi Mustafa Sırrı Akın
, firma çalışanı Emre Özlük
ve müşavirlik firması sahibi Emre Alp Durmaz
tutuklanırken, Özlük'ün cep telefonunda yapılan incelemede bir kuruma ait bilgisayar ekranından çekilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı
'na ait proje listeleri olduğu ortaya çıktı.
PARKTA BİLGİ ALIŞVERİŞİ
Özlük'ün rehberinde C.E. isimli şahıs ile patronu olan Mustafa Sırrı Akın aracılığıyla irtibat kurduğu tespit edilirken, cep telefonunda bilgisayar ekranının fotoğrafı incelendiğinde, bilgisayar ekranında görünen tablonun Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı-Uçak Daire Başkanlığı proje listesinin yer aldığı bir kurum bilgisayarı ekranı olduğu görüldüğü kaydedildi. Özlük ve C.E.'nin muhtelif tarihlerde ve hep aynı yerde bir parkta buluştukları tespit edildi. Buluşma öncesi ve sonrasında Akın ile görüşmelerin yapıldığı ve Özlük ile yani dolaylı olarak AKTEM'in Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan elde ettikleri proje başlıklarını bu şekilde temin ettikleri ve 'Aylin' isimli bir kişiye flash bellek teslim edildiği belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı
'nın konuya ilişkin gönderdiği raporda, C.E ile Emre Özlük arasında geçen yazışmalarda yer alan Savunma Sanayii Başkanlığı'nın uçak projelerinin listesine ait görüntülerin C.E'nin görevi nedeniyle açıklamaması gereken bilgilerden olduğu aktarılarak, bu eylemin karşı istihbarat amaçlı da kullanılabileceği vurgulandı.