Sınav sorularını alan FETÖ’cü astsubaylardan bomba itiraf

FETÖ ile mücadelede bugüne kadar birçok başarılı operasyonun altına imza atan Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, 2012 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK) sorularının ele geçirilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı uzman raporları ve etkin pişmanlıktan yararlananların ifadeleri sonrasında netleştirdi. Bu kapsamda soruları alarak Jandarma Genel Komutanlığı'na sızan 12 örgüt üyesi astsubay gözaltına alındı.

İHANETİ TEK TEK ANLATTILAR

Ankara merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyon sonrasında gözaltına alınan birçoğu ihraç edilmiş 12 astsubaydan 11'i etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu. Örgüt üyesi astsubaylar, sınav sorularının kendilerine örgüt yöneticileri tarafından yemin ettirilerek ve gizlilik içerisinde verildiğini kabul etti. Askeri okullarda öğrenim görürken ve mesleğe başladıktan sonra da örgüt mahrem imamlarının kendileri ile ilgilenmeye devam ettiğini anlatan zanlılar, mahrem abilerinin iletişim kurmak için büfe ve ankesörlü telefonlardan kendilerine ulaştıklarını anlattı.

249 ÖRGÜT ÜYESİNİ DEŞİFRE ETTİLER

11 itirafçı verdikleri ifadelerde 249 örgüt mensubu hakkında bilgi verdi. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ifadeler üzerinden yaptıkları incelemede, astsubayların deşifre ettiği 249 kişiden 78'i hakkında daha önce hiç işlem yapılmadığı ortaya çıktı. Ankara TEM Şubesi, "kripto" tabir edilen 78 örgüt üyesi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yeni talimatla soruşturmayı derinleştirdi.