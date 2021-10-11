Son dakika: Kritik Kabine Toplantısı başladı! Gözler çıkacak kararlarda...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde topladı. Saat 16.00'da başlayan Kabine Toplantısı'na tüm bakanlar katıldı. Toplantıda fahiş fiyatlarla mücadele, koronavirüs ve aşı gelişmeleri ele alınacak. Bunun yanı sıra iç ve dış politikadaki son durum ile operasyonlarda gelinen son nokta da değerlendirilecek. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili sıcak gelişmeler...
KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.00'da başladı.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Fahiş fiyatlarla mücadele:
Ticaret Bakanlığı son dönemlerde bazı market zincirlerinin fahiş fiyatlarla satışlar yapmasını yakından takip ediyor ve önlemleri sahaya sürüyor. Bu konu Kabine Toplantısı'nın da en önemli gündem maddesi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kabine üyeleri ve Başkan Erdoğan'a sahadan son incelemeleri rapor edecek, sunum yapacak.
Koronavirüs ile mücadele ve aşılama çalışmaları:
Koronavirüs tablosundaki son durum da bir diğer önemli gündem maddesi olacak. Kabine Toplantısı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir sunum yaparak son vaka tablosunu, Bilim Kurulu'nun önerilerini aktaracak. Aşısızlar ile ilgili son değerlendirme ve yapılan çalışmalar da Kabine Toplantısı'nda ele alınacak.
Ege ve Doğu Akdeniz'deki sıcak gelişmeler:
Kabine toplantısında, bölgesel gelişmeler de tüm yönleri ile ele alınacak. Yunanistan ile yaşanan Navtex krizi, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler masaya yatırılacak.
Suriye'de yaşananlar:
Kabine Toplantısında yine Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alınacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib ve operasyon bölgelerindeki son gelişmeleri aktaracak.
BAŞKAN ERDOĞAN ULUSA SESLENECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası değerlendirmelerin özetini aktaracak, alınan kararları açıklayacak. Başkan Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması toplantının sona ermesinin hemen ardından başlayacak.