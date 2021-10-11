Son dakika: Kritik Kabine Toplantısı başladı! Gözler çıkacak kararlarda...

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Fahiş fiyatlarla mücadele:

Ticaret Bakanlığı son dönemlerde bazı market zincirlerinin fahiş fiyatlarla satışlar yapmasını yakından takip ediyor ve önlemleri sahaya sürüyor. Bu konu Kabine Toplantısı'nın da en önemli gündem maddesi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kabine üyeleri ve Başkan Erdoğan'a sahadan son incelemeleri rapor edecek, sunum yapacak.

Koronavirüs ile mücadele ve aşılama çalışmaları:

Koronavirüs tablosundaki son durum da bir diğer önemli gündem maddesi olacak. Kabine Toplantısı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir sunum yaparak son vaka tablosunu, Bilim Kurulu'nun önerilerini aktaracak. Aşısızlar ile ilgili son değerlendirme ve yapılan çalışmalar da Kabine Toplantısı'nda ele alınacak.