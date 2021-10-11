Yerli aşı TURKOVAC İzmir’de gönüllülere uygulanmaya başlndı

GÖNÜLLÜ OLMAK İSTEYENLERE E-NABIZ'DAN RANDEVU ALABİLİR

TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmaları kapsamında e-Nabız üzerinden randevu alan ve gönüllülük şartlarını taşıyan vatandaşlara uygulanacağını vurgulayan Öztop, "Tüm İzmirlileri, TURKOVAC aşısı olmak isteyen tüm gönülleri bu 3 hastanemize bekliyoruz. İlk etapta, 2 doz Sinovac aşısı yaptıran 60 yaş altı vatandaşlarımızı 3. doz olarak TURKOVAC aşısı yaptırmak isteyenleri davet ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda hiç aşı yaptırmamış vatandaşlarımıza TURKOVAC aşısı yapmaya başlayacağız." dedi.

TURKOVAC aşısı olan sağlık çalışanı Özer de yerli aşı çalışmalarını yakından takip ettiğini, gönüllü olduğu için mutluluk duyduğunu kaydetti.