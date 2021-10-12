22 Ekim’de İzmir’de hayat duracak! Metro ve tramvaylar çalışmayacak

İzmir'in toplu ulaşımın can damarını oluşturan metro ve tramvaydaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. Geçtiğimiz haftalarda Metro A.Ş'nin kapısına grev ilanı asan Türk İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası, İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden İzmir Metro A.Ş ve işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamaması dolayısıyla 22 Ekim günü saat 05.00'te greve çıkma kararı aldı.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

627 personeli kapsayan TİS sürecinin masada bitmesi için her türlü çabayı, özveriyi ve gayreti göstermiş olduklarını belirten Demiryol - İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, İzmir Metro A.Ş. yöneticileri ile 9 maddede uzlaşamadıklarını söyledi. 627 üye adına örgütlü sendíka ile İzmir Metro A.Ş. arasında yürütülmekte olan 9.dönem toplu iş sözleşme görüşmelerinin 20 Nisan 2021 tarihinde başladığını hatırlatan Giral; "TİS görüşmeleri 180 gündür devam etmektedir. 59 maddeden oluşan sözleşme taslağımızın 50 maddesi üzerinde anlaşma sağlanmış, geriye kalan 9 madde üzerinde tüm iyi niyet çabalarımıza rağmen anlaşma sağlanamamıştır. Anlaşılmayan bu 9 maddenin temel sebebi sayın Tunç Soyer'in iradesini masaya yansıtmayan Metro A.Ş. yönetimidir. Bugün tarihini belirlediğimiz grev kararının mimarları da onlardır. Müzakere yolunu hep açık tuttuğumuz bu süreçte işverenimizden sadaka değil, emeğimizin karşılığını, evimizi geçindirebileceğimiz ve insanca yaşayabileceğimiz ücretler talep ettik. Metro A.Ş. 'nin kuruluşundan bu yana, İzmir halkına aralıksız olarak en kaliteli hizmeti veren çalışanların 21 yıllık geçmişi çalındığı gibi, emekli olup işten ayrıldıktan sonra da çalışma süresinde almış olduğu düşük ücretler sebebi ile geleceğine de ipotek konmuştur!" dedi.

ALIN TERİMİZİ SATIYORUZ

Metro emekçisinin 21 yıldır emeğinin karşılığını alamadığını öne süren Giral; "Metro emekçisi artık çalışan yoksul olmak istemiyor. Biz emekçiyiz, alın terimizi satıp evimizi geçindirmeye çalışıyoruz. Gün geçtikçe zorlaşan hayat şartlarıyla birlikte her şeyin fiyatı artarken, neden yıllardır açlık sınırında ücretlere mahkum edildik? Neden bizim ücretlerimizde adalet sağlanmıyor? Neden bütün belediye çalışanlarına verdiğiniz ücretleri 627 metro çalışanına vermemek için direniyorsunuz anlamış değiliz. Sayın Tunç Soyer başkanımızdan bütün bunların hesabını Metro A.Ş. yönetimine sormasını talep ediyoruz. Toplu sözleşmemiz, yapılan bu hak gaspını ortadan kaldıracak bir sözleşme olmalıdır, olmakta zorundadır! Aksi halde başta Metro A.Ş. emekçileri, aileleri daha sonra da İzmir halkı bu durumdan olumsuz şekilde etkilenecektir. Temennimiz bizleri aldığımız bu kararı uygulamaya koymadan 9.dönem toplu sözleşmemizi masada imzalayıp, haksız hukuksuz adaletsiz bir dönemi sonlandırarak Metro A.Ş. emekçisi arkadaşlarımızla birlikte coşkulu bir kutlama yapmaktır. Demokrasinin kalesi İzmirimize ve emekçi dostu sayın başkanımıza da yakışan budur. Anlaşma yanlısı olmayan tutumlarından dolayı 28 Eylül'de bizleri grev kararı almak zorunda bırakan iş verenimize, hakkımızı verin dedik, duymadılar. Ücretlerimiz açlık seviyesinde dedik, duymadılar. Geçinemiyoruz dedik, duymadılar. Bizi ciddiye alıp taleplerimize kulak vermediler" diye konuştu.



22 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Greve gitmekten başka çarelerinin kalmadığını belirten Giral; "Değerli metro emekçileriyle birlikte başlattığımız eşit işe eşit ücret, sosyal adalet ve daha iyi çalışma koşulları için vermiş olduğumuz mücadelemizde başka çıkar yol bırakmadıklarından dolayı, üretimden gelen gücümüzü kullanmak adına 22 ekim 2021Cuma günü saat 05:00 itibariyle grev kararımızı uygulamaya başlayacağımızı siz değerli arkadaşlarımıza ve İzmir kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.