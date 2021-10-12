27 saatlik işgal belgelendi! İşte mahkemenin TÜGVA kararı

"MAHKEME KARARINA GÖRE DE GENÇLİK MERKEZİMİZ FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEK"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilciliği, İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin TÜGVA'yı haklı bulduğunu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'nin faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı. Açıklamada; "Mahkeme de TÜGVA'yı haklı buldu. İBB, Adalar Kaymakamlığı'na Gençlik Merkezimiz için tahliye yazısı göndermişti. Kira sözleşmemiz devam ettiği için Kaymakamlık İBB'nin talebini reddetti. Bugün açıklanan mahkeme kararına göre de: Gençlik Merkezimiz faaliyetlerine devam edecek" denildi.

ALİ ERCAN AKPOLAT VE EKİBİ, TÜGVA BİNASINI 27 SAAT BOYUNCA İŞGAL ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve ekibi, Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan'ın, 13 Eylül 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı gönderdiği yazıyı dikkate almadı ve 27 saat boyunca TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etti.